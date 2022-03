EHC Lustenau hilft nur ein Auswärtssieg in Zell am See

Um nicht frühzeitig aus der Viertelfinal-Serie gegen Zell am See auszuscheiden, benötigt der EHC Lustenau einen Sieg.

Nichts wurde es aus dem angestrebten Sieg am vergangenen Samstag gegen den EK Zell am See. Erst in der 92. Minute musste der EHC Lustenau in Unterzahl das entscheidende Tor hinnehmen und steht nun im vierten Spiel der Serie unter Druck. Die Cracks von Coach Mike Flanagan benötigen einen Auswärtserfolg, um ein fünftes und entscheidendes Spiel in Lustenau erzwingen zu können.

„Durch eine zu offensiv geführte Spielgestaltung lagen wir am Samstag früh mit zwei Treffern in Rückstand. Doch wir haben Moral gezeigt und das Spiel gedreht. Kurz vor Spielende haben wir aber wie schon in Zell am See einen unnötigen Treffer eingefangen. In der Verlängerung waren wir das aktivere Team und haben uns einige Möglichkeiten erspielt. Leider war das Glück nicht auf unserer Seite und verloren dieses Spiel durch einen Treffer in Unterzahl. Natürlich haben wir die Serie noch lange nicht abgeschlossen. Dass wir in Zell am See gewinnen können, haben wir in dieser Saison schon zweimal bewiesen. Wir fahren ins Pinzgau, um auszugleichen und dann im fünften Spiel die Serie für uns zu entscheiden,“ so Albert Krammer, Verteidiger des EHC Lustenau.

Um in Zell am See bestehen zu können ist es notwendig, endlich über die gesamte Spielzeit konzentriert ans Werk zu gehen. In der Verteidigung muss kompromissloser gearbeitet und in der Offensive die sich bietenden Chancen genutzt werden. Da die Pinzgauer über ein sehr starkes Powerplay verfügen, dürfen keine dummen Strafen genommen werden. Mit Sicherheit hat der EHC Lustenau das Potential in der Mannschaft, um die Serie ausgleichen bzw. drehen zu können. Nur müssen sie dieses Potential auf das Eis bringen und ihre Fähigkeiten ausspielen. Mit einer geschlossenen Teamleistung sowie dem notwendigen Glück ist ein weiterer Auswärtssieg möglich. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

EHC Lustenau : EK Zell am See

Dienstag, 22. März 2022, 19.30 Uhr, Eishalle Zell am See