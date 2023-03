EHC Lustenau gelingt perfekte Revanche

Die Sticker machen den Rückstand aus dem Hinspiel wieder wett.

Nach der bitteren Overtime-Niederlage zum Auftakt der Viertelfinalserie gelang dem EHC Lustenau im zweiten Spiel der „best-of-seven“-Serie gegen S.G.Cortina Hafro die Revanche und der Serienausgleich. Damit setzten die Vorarlberger ihre zuletzt starken Leistungen vor heimischer Kulisse fort – sie gewannen fünf der letzten sechs Heimspiele. Zum ersten Mal in diesem Zeitraum durften sie allerdings einen Shutoutsieg bejubeln. Max Wilfan eröffnete am Donnerstagabend das Scoring nach nur 51 Sekunden. Im zweiten Abschnitt legte Lustenau noch einen weiteren Treffer drauf, ehe Wilfan mit dem 3:0 in der 44. Minute für die Entscheidung sorgte. Neben Wilfan wusste auch Goalie Erik Hanses zu überzeugen, der in Summe 28 Schüsse von Cortina entschärfte und seinen bereits fünften Saison-Shutout verbuchte.