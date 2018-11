EHC Lustenau gegen Wälder in der Favoritenrolle

Am Samstag empfängt der EC Bregenzerwald den EHC Lustenau im Messestadion Dornbirn.

Erstmals in dieser Saison kreuzen sich die Wege der beiden Ländlevereine. Puckeinwurf ist um 19:30 Uhr. Im Anschluss an das Spiel wird der neue ECB Hauptsponsor gezogen.

„Es wird eine großartige Herausforderung für das Team“, freut sich Wälder Coach Markus Juurikkala auf sein erstes Derby gegen die Sticker. „Ich bin sehr aufgeregt, die ganze Mannschaft wartet darauf dass es endlich Samstagabend ist. Es sind diese Spiele, die ein Eishockeycrack wirklich genießt.“ Ebenfalls positiv entwickelt sich die Kadersituation. Zwar sind Jürgen Fussenegger und Marcel Wolf weiterhin nicht verfügbar, aber Maximilian Egger konnte bereits am Dienstag in Zell am See wieder ins Geschehen eingreifen. Weniger gute Nachrichten kommen von Samu Suominen. Nach der MRT Untersuchung stand endgültig fest, dass die Saison für den Verteidiger bereits zu Ende ist. Suominen kehrt am Freitagabend nach Finnland zurück um dort die notwendige Operation anzutreten. Der EC Bregenzerwald bedankt sich auf diesem Weg bei Samu für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für den Eingriff und den nachfolgenden Heilungsprozess.