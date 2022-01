EHC Lustenau gastiert im Topspiel in Italien

Nicht viel Zeit bleibt den Lustenauern um sich über den Derby-Erfolg gegen den EC Bregenzerwald zu freuen. Am

Auch gegen den Bregenzerwald taten sich die Lustenauer schwer mit dem Toreschießen. Erst in der 55. Minute platzte mit dem Anschlusstreffer durch Chris D’Alvise der Knoten und Lustenau konnte auch das zweite Derby gegen die Wälder für sich entscheiden. Nach vier Niederlagen in Folge war es der erste Sieg für die Sticker seit dem 10. Dezember des vergangenen Jahres.

Mit dem Selbstvertrauen des Derby-Erfolges reisen die Lustenauer Cracks zum schweren Auswärtsspiel nach Asiago. Die Venetier belegen in der Tabelle der Alps Hockey League den zweiten Rang und können schon fix mit dem Play-Off planen. Auch für den EHC Lustenau sieht es mit der Qualifikation sehr gut aus, trotzdem möchten sie auch in Italien als Sieger vom Eis gehen.

Asiago hat eine sehr starke Mannschaft. Nicht um sonst stehen sie auf dem zweiten Tabellenrang. Sie spielen ein körperbetontes Eishockey und haben technisch sehr gut ausgebildete Spieler in ihren Reihen. Die Torhüter geben ihnen den notwendigen Rückhalt. In der bisherigen Saison haben sie erst acht Spiele verloren – eines davon aber gegen den EHC Lustenau. In einem knappen und intensiven Spiel konnten die Lustenauer mit 4:3 besiegen.

„Es wird ein ganz schweres Spiel in Asiago. Sie möchten sich wohl für die Niederlage gegen uns revanchieren und mit einem Sieg den zweiten Rang in der Tabelle absichern. Wir haben mit dem Sieg gegen die Wälder viel Selbstvertrauen getankt und fahren nach Italien, um mit Punkten zurückzukehren. Im Derby gegen den EC Bregenzerwald haben wir nach einigen Startschwierigkeiten gut gespielt und zum Ende des Spieles auch endlich wieder die Kiste getroffen. Diesen Flow möchten wir auch zum Auswärtsspiel nach Asiago mitnehmen“, so Chris D’Alvise, der gegen die Wälder zweimal traf und auch beim Hinspiel gegen Asiago als Doppeltorschütze in Erscheinung trat.