EHC Lustenau gastiert bei den Rittner Buam

Schweres Auswärtssspiel des Tabellendritten in Italien.

Nicht lange Zeit zu feiern blieb den Cracks des EHC Lustenau nach dem Auswärtserfolg in Zell am See und der damit verbundene Rangverbesserung auf Platz drei der AHL Tabelle. Schon am Donnerstag wartet das nächste Topspiel auf die Lustenauer, geht es doch zu den Rittner Buam ins Südtirol.

Mit einer kompakten Mannschaftsleistung entführte Lustenau am vergangenen Wochenende drei wichtige Punkte aus Zell am See. Doch schon seit Montag bereiten sich die Cracks von Coach Mike Flanagan auf das nächste schwere Auswärtsspiel vor. Diesmal geht die Reise ins Südtirol zu den Rittner Buam. Neben Jesenice und Asiago gehörten die Italiener zu jenen Mannschaften, die wohl schlussendlich ganz vorne in der Tabelle zu erwarten sind. Derzeit liegen sie mit einem Punkt Rückstand auf den EHC Lustenau auf Rang vier.

Die Lustenauer sind bereit für das Schlagerspiel der Runde in Ritten: „mit dem Auswärtserfolg in Zell haben wir sehr viel Selbstvertrauen getankt. Vor allem die Art und Weise, wie wir die Partie gewonnen haben gibt Mut für die nächsten schweren Aufgaben. Alle vier Linien konnten Druck auf den Gegner ausüben. Alle Linien können Tore schießen. Das macht uns sehr unberechenbar für die anderen Mannschaften“, so Coach Mike Flanagan.

Schon in der Vorbereitung trafen die beiden Teams in Lustenau aufeinander. Dabei gewann der EHC nach Penaltyschießen mit 4:3. Auch am Donnerstag fahren sie nach Ritten, um mit Punkten ins Ländle zurückzukehren. Spielbeginn in der Arena Ritten ist um 20.00 Uhr – valcome.tv überträgt das Spiel live ab 19.50 Uhr.

Rittner Buam : EHC Lustenau

Donnerstag, 04. November 2021, 20.00 Uhr, Arena Ritten