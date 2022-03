EHC Lustenau fordert Titelfavorit Asiago Hockey

Nach der Strafverifizierung in Spiel eins trifft der EHC zuhause auf das Team aus Italien.

Die gute Nachricht zu Beginn: das Spiel zwischen dem EHC Lustenau und Asiago Hockey findet wie geplant am Dienstag um 19.00 Uhr in der Rheinhalle statt. Mit welcher Mannschaft die Lustenauer jedoch auftreten können, lässt sich zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht sagen.



"Es ist natürlich sehr schade, dass wir am Samstag in Italien nicht antreten konnten. Dementsprechend schwieriger gestaltet sich jetzt die Aufgabe, Asiago in der Halbfinalserie zu schlagen. Vor allem wissen wir jetzt noch nicht, wer sich für das morgige Spiel fit meldet und auf dem Eis stehen wird. Wir müssen diese Nacht noch abwarten und hoffen, dass sich der eine oder andere Spieler zurückmeldet," so Philipp Winzig, Assistant Coach des EHC Lustenau.



Asiago Hockey eliminierte im Viertelfinale das Team aus Sterzing in nur drei Spielen mit einem Gesamtscore von 20:8 Treffern und gelten als der große Favorit auf den Meistertitel in der Alps Hockey League. Da sich Asiago bereits nach drei Spielen qualifizierte sowie der Spielabsage am vergangenen Samstag, hatten sie nun genügend Zeit, um sich auf die Halbfinal-Serie vorzubereiten.



"Diejenigen Spieler, die morgen auf Lustenauer Seite auflaufen, werden alles dafür geben, um Asiago voll zu fordern. Nach dem Erfolg gegen Zell am See gehen wir mit viel Euphorie in die Serie gegen Asiago.Unser Team möchte gegen die favorisierten Italiener bestehen und ihnen eine offene Serie bieten. Asiago hat eine sehr starke Mannschaft, doch dass sie nicht unbezwingbar sind, haben wir diese Saison schon bewiesen," so Max Wilfan, Kapitän des EHC Lustenau.



In der bisherigen Saison sind die beiden Teams bereits viermal aufeinandergetroffen. In drei Duellen ging Lustenau als Sieger vom Eis. Im Grunddurchgang gewann Lustenau sowohl das Heim- als auch das Auswärtsspiel. In der Masterround gewann jeweils das Auswärtsteam die Partie.



EHC Lustenau : Asiago Hockey

Dienstag, 29. März, 19.00 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Tobias Holzer, Andreas Huber, Alexander Wimmler, Wolfgang Puff