EHC Lustenau fordert den Titelkandidat Jesenice

Die Slowenen dominieren die Alps Hockey League, doch die Sticker wollen überraschen.

Nach den beiden Auswärtsspielen in Cortina und Fassa folgt am Samstag das Heimspiel gegen Jesenice. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist bereits um 17.30 Uhr. Wiederum können 50 Sitzplatzkarten online erworben werden. Valcome.tv überträgt das Spiel live.

Mit zwei Punkten im Gepäck traten die Cracks des EHC Lustenau die Heimreise aus Fassa an. Viel Zeit, sich über den Sieg zu freuen, bleibt den Stickern jedoch nicht, denn schon am Samstag wartet mit dem HDD Jesenice einer der Titelkandidaten auf die Lustenauer.

Die Slowenen dominierten den Grunddurchgang und hatten 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Asiago. Es waren auch die Italiener, die den Siegeslauf von Jesenice in der Zwischenrunde beendeten. Nach elf Siegen in Folge musste sich Jesenice erstmals wieder geschlagen geben und damit auch die Tabellenführung an Asiago abgeben. Wie die Slowenen zu besiegen sind, wissen auch die Cracks vom EHC Lustenau, denn Ende November besiegten Lustenau Jesenice im Heimspiel mit 7:4. Auch auswärts konnte Lustenau einen Punkt aus Jesenice entführen.

„Jesenice ist mit Sicherheit eines der besten Teams in der Liga. Die Spieler sind technisch und eisläuferisch sehr gut ausgebildet. Zudem verfügen sie über einen ausgeglichenen Kader und haben mit Eric Pance einen Top-Scorer in ihren Reihen. Trotzdem konnten wir Jesenice zu Hause schlagen und brachten sie auch beim Auswärtsspiel an den Rand einer Niederlage. Mit dem Selbstvertrauen aus den beiden letzten Spielen gehen wir mit Respekt aber ohne Ehrfurcht in diese Partie,“ so Lucas Haberl, der in Fassa den zwischenzeitlichen 2:2 Ausgleichstreffer erzielte.

Lucas Haberl lobt Eigenbauspieler

„Gegen Fassa haben wir gezeigt, was in uns steckt. Mit dem kleinen Kader (Anm. 14 Feldspieler und zwei Torhüter) konnten wir zwei wichtige Punkte aus Italien entführen. Die jungen Nachwuchs-Spieler, die zu Beginn der Saison eingebaut wurden, kamen in Fassa zu zahlreichen Einsatzminuten. Jetzt kommt uns zugute, dass diese während der Saison kontinuierlich gespielt haben und nun im Ernstfall einen super Job machen,“ so Lucas Haberl abschließend.

Zusätzlich 50 Sitzplatz-Tickets erhältlich

Grundsätzlich können nur Inhaber/innen von Saisonkarten das Match besuchen. Für dieses Heimspiel gegen Jesenice werden jedoch zusätzlich 50 Sitzplatz-Tickets angeboten. Diese müssen im Vorfeld erworben werden - die Abendkassa bleibt weiterhin geschlossen. Der Kauf dieser Tickets ist via Online-Ticket-System auf der Homepage oder direkt im EHC-Büro per Mail (office@ehc-lustenau.at) möglich.

EHC Lustenau : HDD Jesenice

Samstag, 05. Februar 2022, 17.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau