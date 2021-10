EHC Lustenau fordert auswärts die Zeller Eisbären

Eine schwere Aufgabe wartet auf die Cracks des EHC Lustenau, führt doch die Reise nach Salzburg zu den Eisbären aus dem Pinzgau

Eine schwere Aufgabe wartet am kommenden Samstag auf die Cracks des EHC Lustenau, führt doch die Reise nach Salzburg zu den Eisbären aus dem Pinzgau. Mit einer konzentrierten Leistung möchte Lustenau auch aus Zell am See mit Punkten nach Hause kommen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Nach dem knappen 2:1 Erfolg des EHC Lustenau gegen die Falken aus Fassa bleibt den Spielern nur wenig Zeit, sich auf die Auswärtspartie gegen Zell am See vorzubereiten. In diesen wenigen Tagen ist in erster Linie Regeneration und Studium des Gegners angesagt. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der laufenden Saison. In der Vorbereitung gewann Lustenau mit dem Minimalvorsprung von 1:0 gegen die Pinzgauer. Anfang Oktober besiegte Lustenau Zell am See im Rahmen der Alps Hockey League in der Verlängerung mit 4:3.

Auch beim Auswärtsspiel in Zell am See möchten die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan mit Punkten ins Ländle zurückkehren. Dass dies ein schweres Unterfangen wird, zeigt die Statistik der Zeller Eisbären, die derzeit nur einen Rang hinter Lustenau platziert sind. Jesenice, Bregenzerwald und Salzburg stehen unter anderem auf der Abschussliste der Pinzgauer. In der letzten Runde fegten sie Wien mit 8:1 vom Eis. Bei diesem Spiel verletzte sich Top-Goalgetter Henrik Neubauer nach einem rüden Foul so schwer, dass er wohl mehrere Wochen pausieren muss.

Mit einer konzentrierten Defensivarbeit, gestützt auf eine starke Torhüter-Leistung wollen die Lustenauer den Zeller Eisbären die Schneid abkaufen und ihrerseits mit gezielten Angriffen zum Erfolg kommen. Lustenau hat das Potential, um den Siegeslauf der Zeller zu stoppen und den Vorsprung in der Tabelle weiter auszubauen. Spielbeginn in der Eisbären-Arena in Zell am See ist um 19.30 Uhr. Das Spiel wird auf einem eigenen Internet-Kanal live übertragen. Weitere Details gibt es auf der Homepage der Zeller Eisbären.

EK Zell am See : EHC Lustenau

Samstag, 30. Oktober 2021, 19.30 Uhr, Eishalle Zell am See