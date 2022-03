EHC Lustenau fehlt noch ein Heimsieg für das Halbfinale

Im fünften und letzten Duell zwischen dem EHC Lustenau und dem Zell am See entscheidet sich, wer den Einzug in das Halbfinale schafft.

„Mit viel Leidenschaft und Kampf konnten wir das Spiel in Zell am See für uns entscheiden. Natürlich hatten wir in der Endphase auch ein wenig Glück, doch wir hätten schon viel früher den Sack zumachen können. Da hatten wir in einigen Phasen auch Pech. Bemerkenswert war die Unterstützung des Zeller Publikums in der Halle. Dies wünschen wir uns natürlich auch für unser Heimspiel. Wir appellieren an die Lustenauer Fans ebenfalls in die Halle zu kommen und für tolle Stimmung zu sorgen. Die Unterstützung am vergangenen Samstag in der Rheinhalle war extrem super. So etwas und vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen wir uns auch für das entscheidende Spiel am Donnerstag,“ so Kapitän Max Wilfan, der in Zell am See für den zweiten Treffer sorgte.