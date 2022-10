EHC Lustenau ersetzt den verletzten Goalgetter

Niclas Lucenius erhält befristeten Vertrag und stürmt ab sofort für den EHC Lustenau

Der ehemalig U20 Nationalspieler Finnlands spielte in seinem Heimatland in der höchsten Liga bei verschiedenen Teams, ehe er 2011 zu Dynamo Riga in die KHL wechselte. In weiterer Folge war er bei einigen Vereinen in der Schweiz, Slowakei und Deutschland engagiert. In der letzten Saison war er in der DEL bei den Krefelder Pinguinen unter Vertrag und verbuchte bei 53 Spielen vier Tore und 14 Assists. Der 183 cm große und 92 kg schwere Stürmer kann sowohl als Center als auch als Flügelstürmer eingesetzt werden.