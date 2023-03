EHC Lustenau braucht ein Heimsieg

Nach der knappen Niederlage in Cortina muss ein Erfolg her.

Am Donnerstag steht der zweite Viertelfinal-Spieltag in der Alps Hockey League auf dem Programm.

Do, 09.03.2023, 19:30: EHC Lustenau - S.G. Cortina Hafro

Referees: LAZZERI, SCHAUER, Fleischmann, Rinker | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-7-Viertelfinalserie SGC-EHC 1:0



Nur 21 Sekunden fehlten dem EHC Lustenau für den Auswärtserfolg in Cortina, schlussendlich setzten sich die Gastgeber in der Overtime dank eines Treffers von Tommaso Traversa mit 5:4 durch. Die Vorarlberger zeigten, dass sie das hohe Tempo der Italiener halten können. Die Löwen zeigten zuletzt starke Leistungen vor heimischer Kulisse, gewannen vier von fünf Partien und kassierten dabei im Schnitt nur 1,4 Gegentore. Die beiden Teams standen sich bislang acht Mal in der Rheinhalle Lustenau gegenüber, sie verbuchten jeweils vier Siege – gleich fünf Begegnungen wurden nur mit einem Tor Differenz entschieden.