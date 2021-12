EHC Lustenau brachte den Leader arg ins Wanken

Erst in der Overtime mussten sich die Sticker in Jesenice mit 2:3 geschlagen geben.

Nach dem 7:0 Erfolg gegen Klagenfurt zeigten die Lustenauer auch gegen Jesenice eine bärenstarke Leistung und brachten den Tabellenführer an den Rand einer Niederlage. Erst in der Overtime mussten sich die Sticker mit 2:3 geschlagen geben.

Die Lustenauer konnten an die starke Leistung, die sie am Vorabend gegen Klagenfurt zeigten, auch gegen Jesenice anschließen. Die vierte Linie war es, die Lustenau in der 9. Minute in Führung schossen. Nach Vorarbeit von Stefan Hrdina und Leon Schmeiser bezwang Fabio Hass den slowenischen Keeper. So ging es mit dieser knappen Führung in die erste Pause.