EHC Lustenau bestreitet zwei Freundschaftsspiele

Gleich zwei Vorbereitungsspiele absolviert der EHC Lustenau an diesem Wochenende.

Am Freitag treffen die Cracks von Coach Mike Flanagan auswärts auf die Rittner Buam. Am Sonntag gastiert der ESV Kaufbeuren in der Rheinhalle Lustenau.

Zwei schwere Tests stehen den Spielern des EHC Lustenau bevor. Am Freitag wartet mit den Rittner Buam ein direkter Liga-Konkurrent auf das Team der Sticker. Spielbeginn in der Arena Ritten ist um 20.00 Uhr. In der abgelaufenen Saison trafen die beiden Teams dreimal aufeinander. Bei zwei Spielen gingen die Südtiroler als Sieger vom Eis. Einmal hatte der EHC Lustenau das bessere Ende für sich.

Nächstes Heimspiel des EHC Lustenau

Am Sonntag bereits um 18.30 Uhr testet der EHC Lustenau zu Hause gegen den ESV Kaufbeuren. Das Team aus Deutschland spielt in der DEL II – der zweithöchsten Liga in Deutschland. In der abgelaufenen Saison landete Kaufbeuren nach dem Grunddurchgang auf dem achten Tabellenrang und schied in den Pre-Play-Offs unglücklich aus. Für dieses Saison haben sich die Deutschen verstärkt und wollen in der DEL II ein gewichtiges Wort mitreden.

Für EHC Coach Mike Flanagan kommen die beiden schweren Gegner zur richtigen Zeit. Die Lustenauer sind nun seit rund 10 Tagen im Eistraining und freuen sich auf die beiden Spiele. Vorrangig für Coach Flanagan sind nicht die Ergebnisse, sondern die neuen Spieler schnellstmöglich in das Team zu integrieren und die Linienzusammenstellungen zu optimieren. Natürlich werden auch wieder einige verschiedene Varianten durchprobiert und alle Kaderspieler haben die Möglichkeit, sich bei diesen Testspielen zu beweisen.

Rittner Buam : EHC Lustenau

Freitag, 26. August 2022, 20.00 Uhr, Arena Ritten

EHC Lustenau: ESV Kaufbeuren