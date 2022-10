EHC Lustenau besiegt KAC II auswärts mit 5:0

Lustenaus Verteidiger Mads Larsen schnürte einen Doppelpack und Torhüter Erik Hanses feierte erstmals ein Shutout.

Wie Balsam für die Seele wirkt wohl der 5:0 Erfolg gegen den KAC für so manchen EHC Fan, aber auch für die Spieler selbst. Als kompaktes Team und konzentriert von der ersten Minute an wirkten die Lustenauer in der neu eröffneten Heidi Horten-Arena in Klagenfurt. In der 10. Minute gingen die Sticker nach Vorarbeit von Albert Krammer und Philipp Pöschmann durch einen Treffer von Dominik Oberscheider verdient mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später doppelte Kevin Puschnik – er erzielte seinen ersten Treffer in dieser Saison – im Powerplay zum 2:0 nach. Jonas Kutzer und Lucas Haberl lieferten zu diesem Tor die Vorarbeit. So ging der EHC mit dieser Führung in die erste Pause.