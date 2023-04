EHC-Goalgetter beendet seine aktive Laufbahn

Großer Aderlass beim AHL-Klub EHC Lustenau.

In der Saison 2012/13 wechselte der gebürtige Kanadier erstmals nach Europa. Nach einer Saison bei Olimpija Laibach und fünf Saisonen bei den Bulldogs Dornbirn wechselte er im Jahre 2018 zum EHC Lustenau. Im Alter von 37 Jahren entschied er sich nun, seine aktive Profi-Karriere zu beenden. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte sich Chris noch nicht dazu äußern, in wie weit er dem Eishockey in welcher Art und Weise erhalten bleibt.

Bereits im ersten Jahr seines Engagements in Lustenau zeigte er sein Können und erzielte in 36 Spielen 25 Tore und 27 Assists. Auch in den weiteren Jahren war er in Lustenau äußerst erfolgreich und vom Team nicht mehr wegzudenken. In gesamt 168 Pflichtspielen für den EHC Lustenau erzielte er nicht weniger als 110 Treffer und 130 Assists. Dies ergibt eine Punktezahl von 240 Punkten und einen Durchschnitt von 1,42 Punkten pro Spiel. Damit war er in den letzten Jahren einer der besten Scorer in der gesamten Alps Hockey League.