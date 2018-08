EHC Bregenzerwald verlor in der Overtime

Am Dienstagabend stand das dritte Testspiel gegen den EC Wil in der Schweiz an. Nach einem hervorragendem Start mussten sich die Wälder in der Overtime mit 5:4 geschlagen geben.

Mit jeweils einem Altersschnitt von unter 22 Jahren präsentierten sich im Eisstadion Bergholz zwei junge Teams dem Publikum. „Wir müssen einige Leistungsträger vorgeben, umso mehr Verantwortung können und dürfen die jungen Wilden übernehmen und lernen.“, ließ ECB Obmann Guntram Schedler im Vorfeld wissen. Das erste Drittel lief zunächst ganz nach Wunsch für das Team von Markus Juurikkala. Mit 0:3 auf der Spieluhr ging es in die Kabinen. Im Mittelabschnitt kämpften sich die Gastgeber zurück, 2:3 stand es zur zweiten Eisreinigung. Nach 60 gespielten Minuten hatte der EC Wil gleichgezogen, (4:4) und drehte das Spiel dann schlussendlich in der Overtime.

Teambuilding auf „Böscho Berg“

Alljährlich wird beim ECB im August ein Teambuildingevent geplant, um den Mannschaftsgeist innerhalb des neu zusammengestellten Kaders zu fördern. Am Samstagvormittag traf sich daher die gesamte Mannschaft beim Andelsbucher Stausee. Nach einer kurzen Einführung von Guntram Schedler über die Geschichte der Gemeinde und des Vereins, marschierten die Eishockeycracks Richtung Bezegg. Dort erwartete sie auf der Alpe „Böscho Berg“ bereits Christian und Andrea Meusburger mit Sohn Linus, ein Nachwuchsspieler des ECBs. Nach einer kurzen Stärkung wurden verschiedene Teams gebildet und mit verschiedenen Aufgaben ausgestattet. Neben Waldaufräum- und Schwendarbeiten wurde Windwurfholz zersägt und zusammengetragen. (zum Video)