Egger Zentrum: Abbruch des Postgebäudes läuft

Anfang Mai starteten die Arbeiten am "Posthus" und Gemeindevorplatz. Erst wurde das alte Gebäude ausgeräumt, diese Woche startete der Abriss.

So sieht das Zentrum von Egg derzeit aus.

So sieht das Zentrum von Egg derzeit aus. ©VOL.AT/Mayer

So sieht das Zentrum von Egg derzeit aus. ©VOL.AT/Mayer

all

all

self

self

Vor dem ehemaligen Postgebäude stehen mehrere Baucontainer. In den vergangenen Tagen konnte man beobachten, wie Innenausstattung ausgeräumt und Fenster ausgebaut wurden. Auch das Dach des Gebäudes wurde bereits in Angriff genommen: Die Ziegel wurden entfernt.

Der Teil des Gebäudes, der zum Gemeindehaus hinzeigt, wird derzeit abgerissen. Am Mittwoch war ein Bagger damit beschäftigt, Teile des Gebäudes abzutragen. Hinter dem Gebäude in Richtung Schmiedelbach lagen beim VOL.AT-Lokalaugenschein alte Holzteile, Metall und Co.