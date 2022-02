Egger und Feurstein hoffen die WM-Titel zu erhöhen

Magdalena Egger und Lukas Feurstein zählen bei den Alpin Ski WM der Junioren in Canada zu den Anwärtern auf Gold. Salzgeber und Olivier auch am Start.

Von 1. bis 9. März findet in Panorama (CAN) die 41. FIS Alpine Junioren Weltmeisterschaft statt. Der Österreichische Skiverband hat folgende Athletinnen und Athleten für die insgesamt elf Medaillenentscheidungen nominiert:

Mit Magdalena Egger und Lukas Feurstein stehen zwei mehrfache Medaillengewinner bei Junioren-Weltmeisterschaften im ÖSV-Aufgebot. Egger krönte sich 2020 in Narvik (NOR) zur Dreifach-Weltmeisterin (Abfahrt, Super-G, Kombination) und holte 2021 in Bansko (BUL) Bronze im Super-G. Feurstein ist amtierender Riesentorlauf-Juniorenweltmeister und holte in Bansko zudem die Silbermedaille im Super-G.