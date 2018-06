Egger Tenniscracks erneut Wälder Meister

Der UTC Egg siegte im Finale glatt, Hittisau und Sulzberg schafften den Aufstieg.

Au. Mit einem klaren 8:1-Erfolg im Endspiel der diesjährigen Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaft gegen den Überraschungsfinalist UTC Schoppernau holten sich die Tennisspieler(innen) vom UTC Egg wie im Vorjahr den Titel. Auf der Anlage des Organisators, dem TC Au, ließen die Mittelwälder nichts anbrennen, bereits nach den Einzelspielen war Platz eins in trockenen Tüchern.

Elia Köb, Sebastian Meusburger, Markus und Sonja Tantscher sowie Antonella Schätzer hießen die Sieger auf Seiten der Egger. Markus Moosbrugger Junior gelang die einzige Resultatskosmetik für Schoppernau, weil es auch in den Doppeln nichts zu holen gab. Dennoch war schon der Finaleinzug für die Hinterwälder schon ein riesiger Erfolg, zumal sie in der Vorschlussrunde dem höher eingeschätzten UTC Alberschwende das Nachsehen gaben. Im Spiel um Platz drei setzte sich der Vorjahresfinalist RTC Bezau gegen die Alberschwender mit 7:2 durch. Rang fünf holte sich der TC Sibratsgfäll vor Riefensberg, Lingenau und Au, das in die B-Liga absteigen muss.