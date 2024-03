Egger Schultheater auf Tournee

Schulspielgruppe des Gymnasiums Egg gastiert mit „Der Aufstieg des Arturo Ui“ in vier Bregenzerwälder Gemeinden.

Egg. Die Schulspielgruppe des Gymnasiums Egg ist seit Jahren Garant für anspruchsvolle Inszenierungen. Auch heuer hat sich wieder eine Gruppe theaterbegeisterter Jugendlicher und Lehrpersonen zusammengefunden, um ein Theaterstück in Szene zu setzen. Diesmal wurde „Der Aufstieg des Arturo Ui“ von Bert Brecht einstudiert. 38 jugendliche Schauspielerinnen und Schauspieler beteiligen sich an der diesjährigen Produktion unter der Regie und Gesamtleitung von Prof. Ariel Lang. Die intensive Probenarbeit findet mit einer Theatertournee durch vier Bregenzerwälder Gemeinden ihren krönenden Abschluss.

Im Theaterstück „Der Aufstieg des Arturo Ui“ werden in Parabelform Fragen über die Moral und ethische Grundsätze aufgeworfen und die Wurzeln des Nationalsozialismus beleuchtet. Im Stück werden die Machtergreifung und der Aufstieg Adolf Hitlers in die Gangsterwelt übertragen. Die Hauptfigur Arturo Ui soll im Wesentlichen Hitler darstellen, hat jedoch auch Züge von Gangsterboss Al Capone. In sehr intensiver Theaterarbeit, die zum allergrößten Teil in der Freizeit der Schüler und Lehrpersonen stattfand, wurde das komplexe Stück gelesen, analysiert, interpretiert und schließlich theatralisch umgesetzt. „Es ist erstaunlich, wozu junge Menschen in der Lage sind, wenn man ihnen etwas zutraut“, lobt Regisseur Ariel Lang.