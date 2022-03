Egg vs Lauterach, Bregenz vs DSV, Rotenberg vs Hohenems

Drei der fünf Partien in der Eliteliga Vorarlberg gehen am Samstagnachmittag über die Bühne.

Der Liveticker vom Spiel mit Daten SW Bregenz vs Dornbirner SV

Mit dem Dornbirner SV (h) und Admira Dornbirn (a) warten auf SW Bregenz in den letzten beiden Spieltagen im Grunddurchgang noch zwei Vereine aus der Messestadt. Gegen die stark ersatzgeschwächten Haselstauder haben die Bodenseestädter drei Punkte eingeplant. Mit dem zweiten Heimerfolg wollen die Schützlinge von Trainer Roman Ellensohn (39) wichtige Zähler für das Abstiegs Play-off gutschreiben lassen. Bis auf Volkan Akyildiz (Hochzeit), Vinicius Gomes Maciel (Knöchel) und Emre Demir (Gelbsperre)steht den Schwarz-Weißen der gesamte qualitativ starke Kader zur Verfügung. Der Dornbirner SV hat schon siebenmal in Serie nicht mehr gewonnen. Der Grund liegt aber klar auf der Hand. Seit dem ersten Spieltag kann die Elf von Trainer Björn Gasser nie in der Bestbesetzung spielen. Im Gastspiel in der Vorarlberger Landeshauptstadt fehlen mit Christopher Nagel, Furkan Ata, Andreas Filler, Jonas Gamper, Fabian Wagner und Lien Zwischenbrugger wieder sechs starke Kicker. Ohne ein Spiel für den Dornbirner SV bestritten zu haben, trennten sich die Wege von Spieler Magno Hartmann und den Haselstaudern.