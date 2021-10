Egg vs Hohenems, Bregenz vs Rankweil, Lauterach vs DSV

Drei interessante Duelle in der VN.at Eliteliga werden am Samstag angepfiffen. VOL.at tickert live.

Der Liveticker vom Spiel FC Egg vs VfB Hohenems

Der Neunte und Aufsteiger Egg gegen den aktuellen Tabellenführer und Topfavorit Hohenems heißt es heute ab 16 Uhr in der Junkerau im Bregenzerwald. Die Wälder haben vor sieben Tagen gegen den damaligen Spitzenreiter Admira Dornbirn etwas überraschend mit 1:0 auswärts gewonnen und haben die große Chance nun wieder zu tun. Ein neues Siegergefühl ist um Routinier Murad Gerdi (35) im Team von Egg entstanden. „Wir sind nun in der Liga fix angekommen und können gegen jede Mannschaft als Sieger vom Platz gehen. Allerdings muss alles zusammenpasse und jeder Kicker muss seine Leistungsgrenze erreichen. Mit viel Mut und Selbstvertrauen plus Konzentration ans Werke gehen“, meint Egg Coach Daniel Sereinig (39) vor dem zweiten Duell in einer Woche gegen den Ersten. Alexander Petkovic (25) fehlt wegen einer Gelbsperre, dafür rückt Eigenbau Jonas Köb (22) wieder in die Dreierkette der Wälder. Der starke Mittelfeldakteur Maximilian Nussbaumer will sich an seinem 26. Geburtstag ein doppeltes Geschenk machen. Allerdings kommt mit Hohenems nicht derzeit nur die stärkste Mannschaft der Eliteliga sondern auch die beste Abwehr nach Egg. Die Grafenstädter wollen die Spitzenposition bis zum Ende des Grunddurchgang behalten. Hohenems Trainer Goran Milovanovic (46): „Müssen die Offensive rund um Rafinha in den Griff bekommen und Egg besitzt außerdem ein starkes Kollektiv rund um Murad Gerdi. Spielerisch sind wir im Vorteil aber es muss auch das Kämpferherz und die Leidenschaft meiner Elf passen“. Mit dem fünfzehnfachen Goalgetter Maurice Wunderli (24) hat der Leader einen Spieler in den Reihen, wo ein Spiel praktisch im Alleingang entscheiden kann.