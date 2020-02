Egg: Unfall nach Flucht vor Polizeikontrolle

Egg - Ein vermutlich alkoholisierter Pkw-Lenker wollte am Dienstag vor einer Polizeikontrolle flüchten. Wenige Kilometer später verunfallt der Mann während seiner Flucht.

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 47-jähriger Mann aus Egg mit seinem VW Golf auf der L200 von Alberschwende kommend in Richtung Egg.

Als ihn die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der "Krönelekreuzung" in Alberschwende-Müselbach anhalten wollte, stieg der Mann aufs Gaspedal und fuhr unbeeindruckt in Richtung Egg weiter.