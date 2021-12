Egg tauscht die Torjäger aus: Kalkan ist neu in der Junkerau

Der Brasilianer Rafinha verlässt die Wälder in Richtung Ausland.

Der 24-jährige Deutsche stand im Herbst bei Ligakontrahent FC Lauterach unter Vertrag. Zuvor kickte der Rechtsfuß im Ländle beim VfB Hohenems und von 2017 bis 2018 beim FC Bizau. Seit seinem Wechsel über die Landesgrenzen erzielte er in 79 Pflichtspielen nicht weniger als 61 Treffer.

„Wir sind sehr froh, dass wir den kurzfristig offen gewordenen Posten im Angriff mit Kerim neu besetzen konnten. Er war unsere Wunschlösung. Wir freuen uns schon auf seine ersten Auftritte im Egger Trikot“, so Obmann Alex Hammerer.

Auf der Gegenseite wird Rafhael Domingues den Verein auf eigenen Wunsch in Richtung Ausland verlassen. Der Angreifer stieß vor zwei Jahren nach Egg und war mit zahlreichen Treffern maßgeblich am erstmaligen Aufstieg in die Eliteliga beteiligt.