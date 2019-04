Egg feierte ersten „Dreier“ in Frühjahr

Das Sonderegger-Team zwang den FC Bizau in die Knie.

Vor der Traumkulisse von etwa 1300 Fans entwickelte sich von Beginn an ein rassiges Spiel mit Chancen hüben und drüben. Es dauerte allerdings bis zur 41. Spielminute, bis der erste Treffer fiel. Wendel Rosales verwandelte einen Foulelfmeter zur 1:0 Führung für die Hausherren und doppelte wenig später nach perfekter Vorarbeit des Ex-Bizauers Murat Bekar zum 2:0 nach (45). Kurz vor dem Pausenpfiff bekamen die Bizauer dann vom sehr guten Schiedsrichter Alexander Muxel ebenfalls einen Foulelfmeter zugesprochen, den Fabian Flatz jedoch neben das Tor setzte.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Bizauer vehement auf den Anschlusstreffer, Adem Kum gelang dieser dann auch nach knapp einer Stunde. In der Folge stürmten die Gäste mit Mann und Maus, aber ohne weiteren zählbaren Erfolg. Als Marcel Meusburger einen Konter in Minute 77 zum 3:1 abschloss, war der erste Heimsieg der Egger gegen den Erzrivalen aus dem Hinterwald nach knapp 15 Jahren in trockenen Tüchern.