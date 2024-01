Egg: Deutsches Paar musste nach Handy-Suche von Tristenkopf-Gipfel geborgen werden

Zwei junge Deutsche gerieten am Freitagnachmittag, dem 5. Januar 2024, am Gipfel des Tristenkopfs in eine gefährliche Lage. Die 22-Jährige und ihr Begleiter suchten ein verlorenes Mobiltelefon, als sich das Wetter dramatisch verschlechterte.

Rettung durch Polizeihubschrauber-Staffel "Libelle"

Verhängnisvolle Suche

Die Wanderung begann als einfache Suche nach einem am Vortag verlorenen Handy. Der 22-jährige Mann konnte sein Telefon im Gipfelbereich orten, was das Paar zu einer erneuten Besteigung motivierte. Da das Wetter durch Nebel und starken Schneefall aber immer schlechter wurde, trauten sich die beiden nicht mehr zu, alleine vom Gipfel des Tristenkopfs (1.741 Meter) abzusteigen und verständigten deshalb die Rettungskräfte.

Mit Polizeihubschrauber gerettet

Die Frau und der Mann wurden vom Polizeihubschrauber "Libelle" vom Gipfel des Tristenkopf unverletzt geborgen und nach Bezau geflogen.