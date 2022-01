Egg: 15-Jährige prügelten auf Busfahrer ein

Eine Gruppe von alkoholisierten Jugendlichen hat am Sonntagabend in Vorarlberg einen Buslenker verprügelt, als dieser sie des Fahrzeugs verweisen wollte.

Mit Fäusten ins Gesicht geschlagen

Zu dem Vorfall kam es am Sonntag gegen 22.10 Uhr auf der Fahrt von Dornbirn in Richtung Schoppernau. Unter den Fahrgästen befanden sich ein Mädchen und drei Burschen, die zuvor stark alkoholisiert in Dornbirn zugestiegen waren. Als sich die junge Frau in Egg (Bregenzerwald) im Fahrzeug übergab, hielt der 55-jährige Busfahrer an und forderte die Gruppe auf, den Bus zu verlassen. Daraufhin wurde der Mann von den Jugendlichen attackiert. Zwei 15-jährige Burschen schlugen ihm mit den Fäusten ins Gesicht, im Anschluss flüchtete die Gruppe. Man habe die Jugendlichen inzwischen ausgeforscht, sie waren geständig, informierte die Polizei am Montag.