Effiziente Wälder besiegten den Meister

Das Tupamäki-Team zwang Jesenice mit 6:2 in die Knie.

Andelsbuch, Dornbirn Dank einer bärenstarken Mannschaftsleistung – sechs verschiedene Spieler traten als Torschützen in Erscheinung – feierte der EC Bregenzerwald den achten Heimsieg in dieser Saison. Was die Tiger in den letzten Partien auszeichnete, war die Chancenauswertung, die zuvor oftmals zu bemängeln war. So lautete die Torschussstatistik gegen Jesenice zwar 27:42, am Ende leuchtete allerdings ein 6:2 auf dem Scoreboard.

Offener Schlagabtausch

Beide Teams agierten von Beginn an mit hohem Tempo und lieferten sich vor mehr als 1000 Fans einen offenen Schlagabtausch. Während Roberts Lipsbergs (7.) die erste gute Möglichkeit noch ausließ, zeigte Julian Zwerger eine Zeigerumdrehung danach wie es geht und scorte zum 1:0. Schon zwei Minuten später legte Kai Fässler – ideal bedient von Janik Wernicke – nach. Die Gäste beantworteten den Rückstand mit wütenden Angriffen, konnten daraus jedoch auch in zwei Powerplays dank dem ECB-Goalie Alexander Schmidt in Topform, kein Kapital schlagen.

Im Anschluss an die erste Pausenerfrischung schlugen die Hausherren erneut gnadenlos zu. Daniil Kulintsev (21.) und Marlon Tschofen (26.) stellten auf 4:0, was den Coach der Slowenen zu einer Auswechslung des Standardkeepers Zan Us veranlasste. Backup Bor Glavic hatte aber wenig später gegen Manuel Metzler (31.) sowie Erik Embrich (33.) ebenfalls das Nachsehen. Das Aufbäumen der Gäste, die durch Treffer von Zan Jezovsek (38.) und Erik Svetina (40.) noch vor dem letzten Seitenwechsel auf 2:6 verkürzen konnten, kam zu spät.

Alles im Griff