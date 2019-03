Efeu in der Waschmaschine

Corinna Amann aus Satteins verzichtet mit ihrer Familie seit Jahren auf Plastik.

Seit fünf Jahren verzichtet Corinna Amann mit ihrer Familie weitgehend auf Plastik. In einem gut besuchten Vortrag des Katholischen Bildungswerk Braz erzählte sie den Besuchern im Haus Klostertal über ihre Erfahrungen. Mit Hausbau und Geburt ihrer Tochter fing das Umdenken bei Familie Amann an. In ihrem Vortrag ging sie auf Grundsätzliches ein. Unter anderem, dass nicht alles gebraucht wird was im Supermarkt oder in der Werbung angeboten wird. Damit fängt das Plastik-Fasten an. Beim Einkaufen gut überlegen und Plastiktaschen ablehnen – Corinna Amann ist nicht grundsätzlich gegen Plastik, auch sie nutzt z. B. Fahrradhelme aus Plastik. Im Grunde geht es um bewusstes Einkaufen und bewusstes Leben.