Edtstadler schließt Rückkehr für Ministeramt nicht aus

Die EU-Abgeordnete und VP-Koalitions-Verhandlerin Karoline Edtstadler hat eine Rückkehr nach Wien als Ministerin nicht ausgeschlossen.

"Nichte jede Koalition ist Liebesehe"

Den Vorschlag der künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das Migrationsressort "Schutz unserer Europäischen Lebensart" zu nennen, habe sie "immer befürwortet", so Edtstadler: "Wir haben als einziger Kontinent die Menschenrechte entwickelt, haben die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie als Prinzip. Wenn ich das nicht als schützenswert erachte, was dann?"die rund 800 Altfälle, die ihre Lehre in Mangelberufen begonnen haben, als dies durch einen Erlass des Sozialministeriums gedeckt war. Mit dem deutschen Modell - drei plus zwei Jahre - habe sie "Probleme". Denn dieses würde zu einer Aufenthaltsverfestigung führen.