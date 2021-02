Edtstadler kritisiert deutsche Grenzschließung zu Tirol

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist am Donnerstag in Berlin zu Arbeitsgesprächen mit dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn und Europa-Staatsminister Michael Roth. Hauptthemen sind die Pandemiebekämpfung sowie Strategien gegen den Antisemitismus und gegen Hass im Netz. Im Interview mit dem "Handelsblatt" kritisierte Edtstadler die Entscheidung Deutschlands, die Grenze zu Tirol zu schließen: "Ich erwarte mir, dass unter Nachbarn anders vorgegangen wird."

Aus Sorge vor der Verbreitung von ansteckenderen Varianten des Coronavirus hatte Deutschland am Wochenende die Grenze zu Tirol und Tschechien geschlossen. Ausnahmen von der strengen Einreiseregel gelten für deutsche Staatsbürger, Personen mit Aufenthaltsrecht und Transitpassagiere, die in Deutschland nur umsteigen. Sachsen und Bayern wollen zudem streng begrenzt auch Berufspendler aus Tschechien und Österreich passieren lassen, wenn diese bei einem systemrelevanten Arbeitgeber beschäftigt sind. Das muss ab Freitag vom Arbeitgeber mit einer speziellen Bescheinigung bestätigt werden. In Tirol wurden am Mittwoch 343 Südafrika-Fälle bestätigt, 192 gelten als Verdachtsfälle.