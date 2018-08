Edersee-Atlantis: Wenn Alt-Berich aus den Fluten steigt

Nur selten verlässt es sein kaltes Grab. Erst, wenn der Edersee viel Wasser verloren hat, taucht Alt-Berich auf. Ein altes Dorf, das beim Bau der Eder-Sperrmauer überflutet wurde.

Das ist das Dorf Berich in Nordhessen, oder besser: das WAR das Dorf Berich. Wo diese alten Häuser einmal gestanden haben, steht heute das Wasser 13 Meter hoch. Normerweise. Eigentlich liegt die alte Dorfstell in den kalten Fluten des Ederstausees. Doch als diese Aufnahmen im Oktober 2015 entstanden, war der Wasserstand so niedrig, dass die Überreste es historischen Ortes zum Vorschein kamen. Nur wenn alle paar Jahre im Spätsommer, im Herbst, der Wasserstand des Sees merklich sinkt, tauchen die alten Mauern, Steine, die Überreste eine Dorfgemeinschaft auf und locken als Edersee-Antlantis zehntausende Besucher an. Wie kam es, dass ein mehr als 800-jahre altes Kloster und die historischen Fachwerkgebäude die es umrahmten, verschwanden, ein idyllischer Ort im Kellerwald ausgelöscht wurde. Im Jahr 1914 wurde etwa einen Kilometer entfernt, eine Talsperre errichtet die den Fluss Eder bis heute zum Edersee staut. Einer der drei größten Stauseen Deutshlands. Dadurch wurde die Dorfstelle von Berich überflutet, bei Vollstau liegt sie 13 Meter unter Wasser. Damit Schiffe auf dem Edersee nicht gegen Dächer und Mauern der bericher Gebäude fahren, mussten sämtliche Gebäude des ortes weichen. Einige von ihnen wurden gesprengt, andere mit . Bei Tauchern sind die Überreste des untergegangenen Dorfes heute sehr beliebt und wenn sie auftauchen auch bei Fußgängern die dann in die Geschichte eintauchen. Zusammen mit den Überresten der ebenfalls vernichteten Orte Asel und Bringhausen, gehört die Dorfstelle Berich zum Edersee-Atlantis. Zu den markantesten Punkte des zerstörten Berich gehört diese recht gut erhaltene Mauer. Es könnte sich um das Gemäuer handeln das auf diesem alten Foto zu erkennen ist. Hier hat zuletzt die Familie Knüppel gewohnt. So sah es anfach des zwanzigsten Jahrhunderts dort aus. Landwirt Heinrich Knüppel besaß neben seinem Wohnhaus einen Hof und drei Wirtschaftsgebäude wie Scheune und Stall. Hier stehen wir im Flur des Wohnhauses der mit Steinplatten ausgelegt war. Damit die alte Dorfstelle Berich im wasser nicht weiter verfällt und irgentwann die Erinnerungen an den verschwämten Ort verschwindet, hat ein Förderverein damit begonnen die Grundmauern des Knüppelsch’ Gehöffts wieder zu errichten. Bei diesen Arbeiten wurden im Jahr 2013 stumme Zeitzeugen aus dem Schlamm befreit, die Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts Gegenstände des Alltags waren: eine Rattenfalle, zinken einer Mistgabel, Türschaniere, eine Hacke und andere Eisenwaren. Im Laufe der Jahre sollen die Grundmauern weiterer Gebäude des alten Berichs gesichert und aufgebaut werden. Die Ruine des Gehöffts der Familie Knüppel liegt hier. Direkt davor hat die Kirche gestanden. Sie war Teil des Klosters Berich das im Jahr 1196 gegründet worden war. Erst mitte des 18. Jhd. wurden rund um die alten Klostergebäude Wohnhäuser gebaut. Als im Jahr 1908 mit dem Bau der Edersperrmauer begonnen wurde, lebten in Berich 134 Menschen die schon bald ihre Heimat aufgeben mussten. Ihre Vorfahren mussten sie allerdings zurück lassen. Die Toten des Dorfes Berich blieben auf dem Friedhof. Eine Decke aus Beton soll die Gräber vor dem Wasser schützen.