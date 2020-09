Edelmetall für viele junge Athleten in Reichweite

Zehn Vorarlberger Triathleten bei den nationalen Titelkämpfen im Einsatz

Am kommenden Wochenende finden die Triathlon-Nachwuchsmeisterschaften in Traun statt. Der Höhepunkt für die Nachwuchskaderathleten in diesem besonderen Jahr. Die Veranstaltung findet unter der Einhaltung der COVID-19-Massnahmen des Österreichischen Triathlonverbandes statt. Daher die wichtigste Änderung, der Wettkampf findet im Einzelstartmodus statt (der Start erfolgt im Abstand von 10 Sekunden).