Ed-Sheeran-Double enthüllt Wachsfigur des Originals

Nein, das ist nicht der echte Ed Sheeran, das ist sein Double Nico Eckl. Aber viele Sheeran-Fans kommen auch so auf ihre Kosten, wie Elea Hergt hier am Dienstag mitten in Berlin:

“Ja, ich will”

“Ja, ich habe auch ein Foto mit dem schon vorhin gekriegt. Die haben mich so gefragt: Ja, möchtest Du ein Foto? Ich so: Ja!”

Superstar

Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran, hier immer noch sein Double, gehört zu den Superstars der Musikbranche. Am Donnerstag gibt er in Berlin sein erstes von wenigen Deutschland-Konzerten. Kurz vor dem Auftakt konnten Besucher des Figurenkabinetts “Madame Tussauds” ihm schon jetzt so nah sein wie selten: Für drei Monate wird eine Wachsfigur in der Ausstellung am Boulevard Unter den Linden zu sehen sein. Zwischen Musik-Stars wie Michael Jackson oder Beyoncé reiht Sheeran sich neben den großen Pop-Legenden ein, wie die Sprecherin von “Madame Tussauds” sagt, Nina-Kristin Zerbe:

Ed Sheeran durfte sich selber die Pose aussuchen…

“…das heißt, wir haben ihn kontaktiert, er wurde vermessen und er konnte sich überlegen, was er anhaben will, will er mit Gitarre, will er ohne Gitarre, will er stehen, sitzen, was immer ihm vorschwebt. Und deshalb passt das natürlich perfekt zu Berlin. Er hat ja als Straßenmusiker angefangen, und genau in diese Szenerie haben wir ihn jetzt wieder versetzt, hier in Berlin.”

Verschiedene Aufgabenbereiche

16 Mitarbeiter haben vier Monate an der Figur gearbeitet – alle mit einem eigenen Spezialgebiet: Haare, Sommersprossen, Tätowierungen, Augen oder Kleidung. Besonders schön seien die Sommersprossen, zumal es nicht einfach sei, solche Sommersprossen auf eine Figur aufzubringen. Der Sheeran aus Wachs steht normalerweise in der Tussauds-Filiale in nordwestenglischen Blackpool. Noch bis Ende September können Besucher hier in Berlin mit ihm ihren ganz persönlichen Lieblingssong anstimmen.