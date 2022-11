Ecuador überrascht mit verdientem 1:1 gegen die Niederlande

Mutige Ecuadorianer brachten die Niederlande an den Rand einer Niederlage - am Ende reichte es aber nur zu einem 1:1.

Nachdem der Senegal Gastgeber Katar mit 3:1 schlug, kam es in Gruppe A anschließend zum Duell der Sieger des ersten Spieltages zwischen der Niederlande und Ecuador. Und für die Oranje begann das Spiel perfekt - nachdem der Ball am Strafraum erobert wurde, sorgte Shootingstar Gakpo mit einem schönen Distanzschuss bereits in der 6. Minute für das 1:0. Mit der Führung im Rücken schaltete Oranje einen Gang zurück und überließ den Südamerikanern das Spiel. Wirklich Kapital daraus schlagen konnte der Außenseiter aber nicht. Nach einigen vergebenen Halbchancen zappelte der Ball in der Nachspielzeit aber doch im Tor. Da beim Schuss von Estupinan jedoch ein Mitspieler in Abseitsposition dem Niederländischen Torhüter die Sicht versperrte, wurde der Treffer aberkannt.

Ecuador schlägt zurück

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es einen Treffer - dieses Mal waren es die Ecuadorianer, die durch ein Abstauber-Tor von Enner Valencia - dem bereits dritten Turniertreffer des Kapitäns - zum verdienten Ausgleich kamen (49.). Und La Tri blieb am Drücker. So verhinderte in der 59. Minute nur die Latte den Führungstreffer durch Platas. In weiterer Folge schienen beide Teams nicht unzufrieden mit dem 1:1, denn dadurch reicht beiden Mannschaften ein Remis im 3. Spiel zum Aufstieg.

Kurz vor Schluss verletzte sich auf Seiten von Ecuador Torschütze und Kapitän Enner Valencia und musste wie schon im ersten Spiel verletzt vom Feld. Ein Ausfall im Entscheidungsspiel gegen den Senegal wäre natürlich sehr bitter. Am Ergebnis des heutigen Spiels änderte dies aber nichts mehr. So trennten sich die Niederlande und Ecuador mit einem 1:1. Vor allem für die starken Südamerikaner wäre sogar noch mehr möglich gewesen, was auch die Torschussstatistik mit 15:2 deutlich zeigt.

