Ecuador gewinnt WM-Eröffnungsspiel gegen Katar

Die viel diskutierte Fußball-WM 2022 in Katar wurde mit einem 2:0-Erfolg von Ecuador gegen überaus schwache Gastgeber eröffnet.

Nach der offiziellen Eröffnungszeremonie rollte im Al Bayt Stadion dann also der Ball bei diesem Turnier in der Wüste, über das im Vorfeld zurecht viel diskutiert wurde. Es sollte dann auch keine drei Minuten dauern, da lag das Spielgerät auch erstmals im Netz der Hausherren, Enner Valencia hatte nach Torwartfehler getroffen. Allerdings meldete sich der VAR und es wurde nach Überprüfung auf Abseits entschieden.

Valencia mit Doppelpack

Ecuador blieb allerdings weiter klar spielbestimmend und nach einer guten Viertelstunde sollte dann tatsächlich das erste Tor bei dieser WM fallen. Valencia wurde im Strafraum vom unsicheren Keeper der Katari zu Fall gebracht, es gab Elfmeter. Der Gefoulte trat zu diesem selbst an und verwertete ganz sicher zum 1:0 für sein Team.

Katar präsentierte sich in dieser ersten Spielhälfte als komplett überfordert, die Südamerikaner wussten diesen Umstand ausznutzen. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist absolviert, da doppelte Valencia nach. Eine Flanke von der rechten Seite versenkte der Stürmer per Kopf im Gehäuse der Gastgeber.

Nur ein einziges Mal tauchte der Turnier-Ausrichter gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. In der fünften Minute der Nachspielzeit ließ Almoez Ali die große Gelegenheit auf den Anschlusstreffer allerdings aus und so ging es mit der klaren und verdienten Führung von Ecuador in die Pause.