ECO-Park FC Hörbranz auf Rang 3 der Vorarlbergliga-Herbstmeisterschaft 2022  

Hörbranz. Der ECO-Park FC Hörbranz steht in der Vorarlbergliga am Ende der Herbstmeisterschaft auf dem ausgezeichneten 3. Tabellenplatz. Die Begeisterung im Verein, beim Team und den Trainern sowie den zahlreichen Fußballfans, ist riesengroß.

Mit dem 2:0 Heimsieg gegen die Amateure von Austria Lustenau sorgte das Team um Kapitän Stefan Kolhaupt in der 15. und letzten Runde der Vorarlbergliga-Herbstmeisterschaft vor über 200 Zuschauern am Sportplatze Sandriesel für einen erfolgreichen Abschluss. In einem ausgeglichenen, mittelmäßigen Spiel schossen die Hörbranzer Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira (53. Minute) und Manuel Sandrisser (80. Minute) die Tore.

„Wir können mit Stolz auf eine sensationelle Herbstmeisterschaft zurückblicken“, so Trainer Matthias Koch mit einem Lob an seine hochmotivierte und kampfbereite Mannschaft. Mit neun tollen Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen (Torverhältnis 30:25) belegt man nach dem Herbstdurchgang Rang 3 im starken Feld der Vorarlbergliga, der vierthöchsten Spielklasse in Österreich, hinter Alberschwende und Lochau und noch vor Nenzing, Hard, Höchst, Andelsbuch oder Austria Lustenau Amateure. Über mehrere Runden war man sogar ungeschlagener, souveräner Tabellenführer der Liga.

Vor der Winterpause folgen noch drei vorgezogene Spiele der Frühjahrsmeisterschaft. So muss der ECO-Park FC Hörbranz in Runde 16 am 29. Oktober nach Bezau und in der Runde 17 am 5. November zu einem weiteren Auswärtsspiel nach Fußach. Das nächste Heimspiel findet am Samstag, dem 12. November, um 14 Uhr am Sportplatz Sandriesel gegen den FC Höchst statt.