Echt wienerisch

Der Verein Kultur in Bildstein lädt zu einem vergnüglichen Sonntagsausklang.

Die Bundeshauptstadt hat wahrlich allerhand zu bieten. Eine einzigartige Historie und nicht zuletzt auch ein unvergleichliches Heurigen-Ambiente. Ein Glas Wein gepaart mit humorvoller Musik, welche unverkennbar heiter und mitunter auch etwas raunzig wirkt, sorgt seit Jahrhunderten für viele gesellige Stunden. Am kommenden Sonntag wird im Bildsteiner Kultursaal just diese Stimmung vermittelt: Der Wiener Symphoniker Helmut Lackinger (Violine), die Sopranistin Birgit Plankel und Martin Gallez am Klavier vermitteln musikalisch das „typisch Wienerische“, während Renate Bauer mit heiteren Texten für Nachdenklichkeit und Heiterkeit sorgen wird. Beginn des Wiener Abends mit anschließendem Winzer-Buffet ist um 19 Uhr.