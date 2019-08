ECB-Saisonkarten zum Schnäppchenpreis

Andelsbuch/Dornbirn. Die Cracks vom EC Bregenzerwald schwitzen schon seit längerem im Aufbautraining für die Alps Hockey League-Saison 2019/20, die bereits im September startet.

Im ersten Test besiegten die Wälder im Anschluss an die Teampräsentation am vergangenen Samstag die Pikes Oberthurgau mit 5:0.

Die Tickets können entweder bei einem der beiden bevorstehenden Vorbereitungsspiele – das nächste findet am kommenden Samstag um 20 Uhr in der Dornbirner Messeeishalle gegen den EHC Basel statt -, im Online-Shop unter ecbregenzerwald.at oder per Mail an kassier@ecbregenzerwald.at reserviert werden.