EC Bregenzerwald will Kitzbühel knacken

Es ist eine Paarung, die immer einen spannenden und hart geführten Schlagabtausch garantiert. Die kommende Begegnung zwischen dem EC Bregenzerwald und dem EC Die Adler Kitzbühel wird hier keine Ausnahme bilden. Für beide Mannschaften stehen wichtige Punkte auf dem Spiel, nicht nur im Hinblick auf die Alps Hockey League Tabelle, sondern auch im Ranking der Österreichischen Meisterschaft. Die Transfer Tätigkeiten während der Sommerpause und darüber hinaus, tragen ihr Übriges zur aufgeheizten Stimmung bei. So schnappten die Tiroler den Wäldern Rene Tröthan und Moritz Matzka weg und verpflichteten erst kürzlich den finnischen Center Waltteri Lehtonen, der in den letzten beiden Saisonen für den ECB auf Torejagd ging.

Weißwurst und Brezel, Lederhosen und Dirndl. Am Samstag dreht sich alles um das Oktoberfest. Für echtes Wiesnfeeling ist natürlich gesorgt. Für die Deko zeigt sich unser Social Media Team verantwortlich, die bekannten Oktoberfest Köstlichkeiten sind an diesem Abend in unserer Speisekarte integriert. Aber auch die Playlist im Stadionrestaurant hat ein entsprechendes Update bekommen. Die Fans, die passend dazu in Dirndl oder Lederhosen zum Spiel erscheinen, erhalten nicht nur hier freien Eintritt, sondern eine zusätzliche Karte für den Dienstagsschlager gegen Cortina. (24.10.)