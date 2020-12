EC Bregenzerwald will endlich gegen Jesenice siegen

Auch Dank des starken Legionärs Roberts Lipsbergs hoffen die Wälder im zehnten Anlauf gegen die starken Slowenen erstmals auf drei Punkte

Im einzigen Freitagsspiel in der Alps Hockey League trifft der EC Bregenzerwald auf HDD Jesenice. Beide Teams spielten in dieser Saison bereits einmal gegeneinander. Am 20. November setzten sich die Slowenen knapp mit 2:1-SO durch. Insgesamt kassierte Jesenice in dieser Saison erst eine Niederlage. In der Tabelle liegen sie mit 17 Punkten am dritten Tabellenplatz. Bregenzerwald konnte vergangene Woche zwei klare Siege einfahren und ist Tabellen-13. Vor allem seit der Verpflichtung des Letten Roberts Lipsbergs läuft es für den ECB rund. Der mit KHL-Erfahrung gespickte Angreifer absolvierte erst vier Spiele für die Vorarlberger, konnte aber bereits elf Punkte (7G/4A) scoren. Sieben der zehn Punkte holte der ECB, wenn der AHL-Top Performer der vergangenen Woche am Eis stand. Ob gegen Jesenice weitere Punkte hinzu kommen ist fraglich, denn Bregenzerwald konnte bislang keines der neun AHL-Duelle mit den Slowenen für sich entscheiden.

Die Wälder starten einen vollbepackten Dezember mit einem Heimspiel gegen den HDD Jesenice. Die beiden Teams treffen am Freitag ab 19:30 Uhr aufeinander, exakt 14 Tage nachdem die Juurikkala Schützlinge zuletzt den Slowenen gegenüberstanden.

Hinter den Wäldern liegt ein sportlich erfolgreicher November. Vier Mal in Folge konnten Daniel Ban und Co. punkten, etwas was zuletzt unter Jussi Tupamäki im Oktober 2017 gelang. Damals schaffte man es sogar, in sieben aufeinanderfolgenden Spielen nicht mit leeren Händen dazustehen. Etwas was Markus Juurikkala natürlich nur allzu gerne wiederholen würde: „Du willst jedes Spiel gewinnen, das ist keine Frage. Jeder tut das. Wichtiger ist allerdings sich so gut vorzubereiten und so hart zu arbeiten, dass es möglich ist. Das ist es, was wir tun und wir glauben, dass wir dann die Resultate bekommen, die wir verdienen.“

In einem der vier vergangenen Spiele hieß der Gegner bereits Jesenice. Die Wälder brachten die Slowenen zu Hause an den Rand einer Niederlage, mussten sich aber aufgrund der liegengelassenen Chance in Overtime beim Penaltyschießen geschlagen geben. Auf den Überraschungseffekt können die Cracks von Markus Juurikkala also dieses Mal nicht mehr setzten, die Stahlstädter sind vorgewarnt. Der Tabellendritte hat bis auf den Auftakt bei Meister Laibach, noch keine Niederlage in der laufenden Saison einstecken müssen. Aber auch die Wälder gehen nach dem vergangenen Wochenende, bei dem sie 14 Tore erzielen konnten, mit breiter Brust in das Rückspiel.

Juurikkala muss auch am Freitag auf Benjamin Winkler, Rene Tröthan und Kai Hämmerle verzichten. Dafür ist Alexander Maxa wieder im Line Up, der beim Heimspiel gegen die jungen Rotjacken gesperrt war. Für Felix Beck, Adem Kandemir, Bernhard Posch und Jonas Kutzer könnte es in diesem Jahr der letzte Einsatz in grün-weiß-schwarz sein. Die vier Future Club Spieler wurden in das Trainingscamp des U20 Nationalteams einberufen und haben die Chance bei der A WM in Kanada Ende des Monats dabei zu sein.

