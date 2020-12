EC Bregenzerwald war mit Kitzbühel in zwei Minuten fertig

Der Erfolgslauf der Wälder-Cracks hielt auch im Tiroler Nobelort an. Nach 3:1-Sieg nun schon einstelliger Tabellenplatz

Deutlich anders als zuletzt, traten die Wälder beim EC „Die Adler“ Kitzbühel auf, zumindest vom Papier her. Karlo Skec kehrte nach langer krankheitsbedingter Pause wieder in den Kasten zurück, Max Zimmermann machte sein Debüt in grün-weiß-schwarz als Backup der Nummer 69. Auch Maximilian Egger war erstmals seit der Pre-Season wieder im Line Up vertreten, er sprang für Bernhard Posch und Jonas Kutzer ein. Lukas Löfquist fehlte in Kitzbühel, für ihn war wieder Kai Fässler in die erste Linie aufgerückt. Die Teams kamen etwas verhalten ins Spiel. Schließlich war es Julian Metzler in der 9. Minute vergönnt, das erste Tor zu erzielen. Nach Pass von Zwerger brachte er sein Team in Front. Die Adler drückten sofort auf den Ausgleich, Skec ließ sich die lange Abstinenz nicht anmerken und hielt bis zur Pause die Null. Selbst einen brandgefährlichen Breakaway Versuch von Eder entschärfte der Wälder Schlussmann. (13.)