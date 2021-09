EC Bregenzerwald verlor in Salzburg knapp

Im ersten Saisonspiel unterlagen die Wälder bei den Jungbullen mit 3:4.

Keine Blöße gab sich der EC Bregenzerwald beim Saisonauftakt in Salzburg. Mit vier vollen Linien trat das Team von Markus Juurikkala die erste Reise der neuen Saison an. So waren Adem Kandemir und Jonas Kutzer, die ihre Vorbereitung bei den Bulldogs Dornbirn absolvierten, erstmals seit längerer Zeit wieder im Line Up vertreten. Kandemir war es dann auch, der im ersten Abschnitt das Eröffnungstor per Penaltyschuss hätte erzielen können, er verlor aber das Direktduell mit Thomas Pfarrmaier. Heigl hatte wenig später mehr Erfolg, in der 17. Minute brachte er sein Team in Führung.