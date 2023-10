EC Bregenzerwald verliert erst in der Overtime

(Bild: Gerhard Bildstein) Vom Basislager in Villach sind es etwas mehr als zwei Stunden nach Celje. Deutlich länger war man am Vortag unterwegs. Wie angenommen, verzögerte sich die Anreise nach Kärnten deutlich, an ein Spiel am selben Tag, wäre unmöglich zu denken gewesen. So verbrachte man die Nacht in Villach, es folgte eine Morning Skate Einheit in der Eishalle vor Ort, ehe man am Nachmittag die Grenze nach Slowenien passierte. Trotz aller Vorbereitung tat man sich in Celje schwer. Beflügelt vom letzten Heimsieg machten die Slowenen den Wäldern, die dieses Mal mit David Felder im Tor starteten, das Leben schwer. Da die Gäste zu harmlos blieben, legten die Hausherren in der 8. Minute vor. Cepon war für das 1:0 verantwortlich.