EC Bregenzerwald trotz Personalsorgen unter Zugzwang

Im Heimspiel gegen HC Fassa wollen die Wälder-Cracks drei Punkte holen

In der zweiten Runde der Qualifikation empfängt der EC Bregenzerwald die Fassa Falcons. Das Team von Linus Lundström ist Tabellenführer in der Gruppe B und damit der große Gejagte. Das Heimspiel findet am Donnerstag um 20:15 Uhr statt.

Den Start in die Qualifikationsrunde hatten sich die Wälder sicher anders vorgestellt. Doch Feldkirch wurde seiner Favoritenrolle am Dienstag gerecht und hielt somit Gleichschritt mit dem Tabellenführer aus Canazei. Zuwachs gab es bei den Wäldern nur in der schier endlos langen Liste der Ausfällle. Felix Beck war diesmal der Pechvogel, er verletzte sich beim 1:0 Gegentreffer. Der Torhüter wird am Donnerstag wie Kapitän Jürgen Fussenegger, Felix Vonbun, Philipp Pöschmann, Maximilian Hohenegg, Fabio Marte und Julian Metzler zum Zuschauen verdammt sein. Auch mit einem Einsatz von Simeon Schwinger, Jannik Fröwis und Sam Antonitsch ist nicht zu rechnen.