EC Bregenzerwald testet gegen EHC Bülach

Nach zwei Auswärtstests in Küsnacht und Chur bestreiten die Wälder am Samstag wieder ein Vorbereitungsspiel vor eigenem Publikum.

Licht und Schatten gab es bei den beiden Auswärtsfahrten der Wälder in die Schweiz zu sehen. Gegen die GCK Lions muss man sich nicht viel vorwerfen lassen, die Mannschaft zeigte bis zur letzten Minute Kampfgeist gegen einen überlegenen Gegner. Wie ausgetauscht wirkte man dann am vergangenen Mittwoch beim EHC Chur. Fehlpässe und Abstimmungsfehler prägten das gesamte Spiel, der Kontrahent wurde zu Beginn sträflich unterschätzt, die Quittung bekamen die Wälder postwendend serviert.

So einen Auftritt will man gegen Bülach nicht mehr zeigen, wenn es nach den Trainern geht: „Wir waren beim letzten Spiel im Kopf überhaupt nicht bereit und haben den Gegner nicht ernst genug genommen. Dann bekommt man zwei schnelle Gegentore und schafft es nicht mehr umzuschalten. Am Samstag müssen wir von Beginn weg bereit sein.“ Mit Bülach kommt kein Unbekannter ins Messestadion. Die letzten beiden Freundschaftsspiele im Messestadion entschied der MySports League Club mit 3:2 bzw. 6:1 für sich. Markus Juurikkala muss bereits in dieser frühen Phase einige Spieler verletzungsbedingt vorgeben. Kai Hämmerle fehlt genauso wie Benjamin Winkler, der sich dieser Woche einer Operation unterzog und den Saisonstart definitiv verpassen wird. Auch Try Out Rene Tröthan ist noch nicht genesen.