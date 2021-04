EC Bregenzerwald steckt schon in der Saisonplanung

Fünf Testspiele hat der AHL-Klub für die neue Meisterschaft schon fixiert

Der EC Bregenzerwald befindet sich wieder mitten in den Vorbereitungen für die kommende Alps Hockey League Saison. So sind fünf Testspiele für die Vorbereitung im Dornbirner Messestadion unter Dach und Fach und zwei Auswärtsfahrten noch in Planung.