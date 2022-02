EC Bregenzerwald siegt nach Penalty-Krimi

Wichtiger Heimerfolg der Wälder gegen Sterzing.

Nach dem Gewinn der österreichischen AHL-Meisterschaft hat der EC Bregenzerwald in der Qualification Round A einen 3:2-Sieg über die Wipptal Broncos Weihenstephan nach Shootout gefeiert. Die Vorarlberger zogen in der Tabelle mit den Südtirolern gleich, liegen auf Rang zwei und machten einen großen Schritt Richtung Teilnahme an den Pre-Playoffs.

Torlos gestaltete sich das erste Drittel dieser Begegnung – mit insgesamt nur elf Torschüssen waren Offensiv-Aktionen kaum vorhanden. Im zweiten Drittel nahmen beide Mannschaften Fahrt auf, Julian Zwerger (31.) brachte das Heimteam etwa zu Mitte des Spiels in Führung. Die Gäste aus Südtirol schlugen zu Beginn des finalen Abschnitts doppelt zurück: Beide ihnen zugesprochenen Powerplay-Situationen schlossen sie mit einem Treffer ab – Alessio Niccolai (41./PP1) und Tobias Kofler (42./PP1) stellten auf 2:1. Philipp Pöschmann, nach Vorarbeit von Zwerger, verhalf den Vorarlbergern dann mit seinem Tor in der 54. Minuten in die Overtime. Dort fielen keine Tore. Richard Schlögl sorgte dann in einem spannenden Penalty-Schießen für den Extrapunkt zu Gunsten des Heimteams.



Alps Hockey League | 16.02.2022 | Results:

Qualification Round A:

EC Bregenzerwald – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0)

Referees: RUETZ, WALLNER, Tschrepitsch, Wimmler. | Zuschauer: 311

Goals ECB: Zwerger (31.), Pöschmann (54.), Schlögl (65./PS)

Goals WSV: Niccolai (41./PP1), Kofler (42./PP1)