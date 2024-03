EC Bregenzerwald helfen nur noch vier Siege

Die Rittner Buam SkyAlps setzen ihren Erfolgslauf fort, gewinnen zum zwölften Mal in Folge bzw. zum dritten Mal im Viertelfinale. Bereits im ersten Drittel sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse: Die Rittner Buam erspielten sich in den ersten 17 Minuten eine 3:0-Führung. Der EC Bregenzerwald kam nicht mehr in die Partie zurück und musste sich schließlich mit 0:5 geschlagen geben. Marco Insam schnürte in dieser Begegnung einen Doppelpack. Damit hat Ritten drei Matchpucks für den Einzug ins Halbfinale.