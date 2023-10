EC Bregenzerwald gewinnt knapp

Bregenzerwald feiert einzigen Heimsieg

Beim 400. Einsatz von Kapitän Henrik Hochfilzer für Kitzbühel gingen die Tiroler bei Bregenzerwald durch Neuzugang Waltteri Lehtonen in Führung. Der Vorsprung hielt auch bis ins dritte Drittel, dann stocherte Richard Schlögl den Puck in Überzahl zum Ausgleich über die Linie. Nachdem Kitzbühel einige Chancen auf die erneute Führung vergab, kassierten sie den Treffer auf der Gegenseite. Roberts Lipsbergs markierte in der in der 51. Minute den 3:2-Endstand, die Vorarlberger liegen nun an fünfter Position.